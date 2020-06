Jaak Joala oli enamat kui õpetaja

Jaak Joala on otseselt õpetaja olnud või loomingulisel teel mõjutanud paljusid Eesti tipplauljaid. Joala oli ilmselt kaalukaima häälega ka omaaegse menuka lauluvõistluse „Kaks takti ette” žüriis. Lausa legendaarseks võib pidada saate 1999. aasta „lendu”, kus Joala silma all said tuule tiibadesse saate võitja Tanel Padar, teise koha pälvinud Eda-Ines Etti, aga ka Maiken, Kaire Vilgats, Kadi Toom jt.

Oli ka lauljaid, kes olid sõna otseses mõttes Joala õpilased – Janika Sillamaa, Evelin Samuel, Koit Toome jpt. Kaudselt on Joala mõjutanud suuremat osa praegu 35–45-aastaseid Eesti lauljaid. Joala 70. sünniaastapäeval meenutavad õpetajat kolm edukat õpilast, kelle karjäär on kestnud juba aastakümneid.