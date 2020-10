Kui unustame korrakski konteksti, on selge, et tänavune Jazzkaar ei olnud ei korraldajate ega ka kuulajate unistuste festival. Oli etteasteid, mis ei oleks pidanud ilmselt kunagi Jazzkaare lavale jõudma, aga fännid tajuvad üpris hästi selle aasta ebatavalist kulgemist ja vaevalt liialt nurisevad. Oluline on, et Jazzkaar üldse toimus, olgugi et mitte kevadekuulutaja, vaid sügise sissejuhatajana. Samal ajal kui üle maailm