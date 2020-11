Jõulujazz 25 algab sel nädalal, ansambli Dirty Loops kontsert lükkub edasi

“Võrreldes muu maailmaga on see privileeg, et Eesti kultuurielu jätkub ning saame jätkuvalt tuua muusikaelamusi kuulajateni. Kinnitame kõigile jazzifännidele, et hoiame rangelt kinni kehtestatud kitsendustest ning kõik tänased piletiomanikud pääsevad saali. Küll aga tähendab seatud osalejate piirarv, et piletite ostmisega tasub kiirustada, kuna kontsertsaalide istekohad on hoolikalt loetud ning pileteid ei pruugi kõigile jätkuda,” lisab festivali produtsent ja turundusjuht Eva Saar.

Edasi lükkub Rootsi pop-jazz bändi Dirty Loopsi 27. novembril (algselt 25. aprillil, seejärel 9. oktoobril) toimuma pidanud kontsert. “Oleme kurvastusega otsustanud Vabal Laval toimuma pidanud kontserdi edasi lükata. Maailmas valitseb tõsine olukord, näeme seda siinsamas Rootsis. Seetõttu ei taha me anda kontserte ning seada inimeste tervist ohtu globaalse pandeemia ajal. Soovime anda oma osa olukorra lahendamiseks ning julgustame inimesi järgima kõiki kohalikke turvalisuse juhiseid ja ettevaatusabinõusid. Nagu kõik, igatseme ka meie live-muusikat ning võimalust reisida, et saaksime esineda ja kohtuda oma fännidega – see on üks peamisi põhjuseid, miks üldse muusikat teeme. Ootame väga, et saaksime aastal 2021 esineda Eesti fännidele siis, kui see on jälle turvaline,” kommenteerib bänd ning loodab kohtuda Eesti publikuga järgmisel aastal.