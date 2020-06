Ka jäätisereklaamil võib olla sotsiaalne mõju

Disainiauhindade suunamuutus võiks ning ehk suisa peaks huvitama ka neid, kelle kokkupuude disainiga tähendab vaid tarbimist. Nimelt hinnatakse nüüdsest, kui hästi edendab tehtud töö ühiskonnale olulisi väärtuseid. See on midagi, mida paljud inimesed ei ole harjunud veel jälgima, mõtestama ja sõnastama. Kuidas sellest tulenevalt võivad nüüd ühte kategooriasse kõrvuti sattuda vorstipakend ja sotsiaalkampaania, rääkis Eesti Päevalehele Janno Siimar, Art Directors Club Estonia (ADC*E) juhatuse liige ja Velveti üks asutajaid.

Millised võiksid olla väärtuspõhise disaini näited?

Esimene, mille peale sellise sõnastuse puhul tavaliselt mõeldakse, on sotsiaalkampaaniad. Aga see on liiga lihtne lähenemine. Tegelikult peaks mõtlema sellele, et kui näiteks üks vorstitootja tuleb välja uue pakendi või sõnumiga, siis milliseid väärtusi see ühiskonnas edasi viib? On see loodussõbralik, on seal mingid muud lisandväärtused? Lihtne näide on Eesti seadus: kui tellid siia midagi väljaspoolt Euroopa Liitu enam kui 20 euro eest, siis maksad selle eest tollimaksu. Tänu sellele püütakse kõik tellimused võimalusel pakendada nii, et iga pakk jääks alla 20 euro piiri. Kui teed mõnes internetikaubamajas tiiru, võid saada kümme erinevat pakki ühes plastiku ja kogu muu pakendimaterjaliga ning kullerid toovad neid siis ükshaaval. See on kohutav raiskamine ja näide otsusest, ehkki poliitilisest, mis mõjutab palju rohkemat sellest, milleks ta mõeldud oli. Iga disainitöö sisaldab taolisi otsuseid.