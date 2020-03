KARANTIINIKULTUUR | Tänased soovitused: teater kahte erinevat moodi ja USA audioraamatute keskkond

2. Olen suur audioraamatute sõber ja juba mõnda aega kasutan Amazoni äppi Audible – www.audible.com. Praegu on mul näiteks pooleli Alan Bradley krimiromaan „A Red Herring without Mustard”. Sama sarja esimene osa „Piruka magus põhi” jõudis üle-eelmisel nädalal Ugalas lavale. Miks mitte kuulata värskes õhus jalutades Flavia lugusid ja siis, kui teater jälle lahti tehakse, tulla armsaks saanud tegelasi lavalaudadel vaatama?

3. Teatrisõpradele soovitaksin veel digikeskkonda www.digitaltheatre.com. Seal leidub kümneid Briti teatrite etenduste salvestusi, mis kõik on väga kvaliteetselt tehtud. On klassikat, tänapäeva dramaturgiat, muusikale, tantsulavastusi. Võimalik on liituda kuutasu alusel või ka üksikuid etendusi laenata.