Katkend Armin Kõomägi uuest teosest | Tööka ja kokkuhoidliku abielupaari meeleolukas perereis Alepposse

Teise päeva lõunal jooksis suvitajate juurde hotelli peremees. Härra Hussein, härra Hussein, hüüdis ta juba eemalt. Kohe alustame väikese atraktsiooniga, palume selleks varjuda keldrisse. Lapsed ei tahtnud küll basseini kuidagi hüljata, kuid vanemate õhevil näod lubasid peatset põnevust. Nii võetigi keldrisse paigutatud neljal toolil istet. Peremees tõi kaheliitrise koolapudeli ja lubas, et atraktsioon kestab umbes tund aega. Ning varsti läkski lahti. Läbi seinte kostis lennukimürinat, millele järgnes vilin, ja siis kärgatused. Valjud ja nii kohutavad, justkui kistaks kusagil lähedal tervet maailma ribadeks. Naeratused kaksikute suul tõmbusid kõrvuni. Midagi sellist polnud nad kunagi varem kogenud. Isegi kõige kõvema Dolby Surround helisüsteemiga kinosaalides ei tundunud asi nii ehe ja vahetu. Kalev ja Saara vajutasid käed kõrvadele ja noogutasid rahulolevalt üksteisele. Mõtleks vaid, see kõik on tasuta.

Kärsahaisu oli tunda veel õhtusöögi ajal. Rahuldatud perekonnale meenus möödunud aastavahetuse ilutulestik, kui õhus levis sarnane, rutiinsele elule nii vajalikku vürtsi pakkuv hõng.

Paaril järgmisel päeval lõbustasid külalisi kiirabisireenid ja kusagilt kaugelt kostvad püssilasud. Hotelli peremees astus päeva jooksul mitu korda läbi, hoidis kaht kätt justkui palveks enda ees ja uuris, kas kõik on hästi. Teise päeva õhtuks ilmus ta külaliste ette kinniseotud peaga, millel ilutses õunasuurune punane laik. Vaimustunud Uusseinad aplodeerisid seistes. Jussike aga täristas taeva suunas kujutletavat automaati, mille peale Ilona tormas oma vaprat venda tohterdama ning tema haavu siduma. Oli möödunud järjekordne õnnelik puhkusepäev.

Järgmisel päeval möllati basseinis, vahepeal söödi ja puhati. Palavus ei andnud järele. Taevas oli fantaasiavaeselt pilvitu. Õhtul peatus hotelli plangu taga auto võõraste meestega. Kostis kuumavereline sõnavahetus. Teiste seast tundsid Uusseinad ära hotelliperemehe hääle. Vaidlus kogus tuure, ähvardades kontrolli alt väljuda. Läks kähmluseks. Keegi lasi kaks korda püstolist. Siis kihutas auto minema ja maad võttis vaikus. Kalev ja Saara andsid lastele öömusi, tegid pai ja lubasid, et kindlasti juhtub hommegi midagi põnevat.

Uuel päeval ilmus peremees veidi longates, sidet peas asendas suur plaaster. Härra Hussein, härra Hussein, hüüdis ta talle omase õhinaga. Nüüd teeme nii, et tõmbame pähe need gaasimaskid siin. Uusseinad uurisid maske suure innuga. Pikemalt mõtlemata tõmmati need endale pähe, et mõne järgneva tunni jooksul vahvat elevandiperet mängida. Küll sai nalja. Väikestel oli nii lõbus, et nende ninast välja pritsinud tatti nirises lausa filtrite õhuklapi vahelt. Kui peremees maskidest lõpuks loobuda lubas, hüpati neljakesi basseini oma ülevoolavaid tundeid jahutama. Õhus oli tunda midagi kirbet ja eksootilist. Hea elu lõhn, sosistas õhtul voodis Saara Kalevile.