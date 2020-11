Kertu Saks: kultuurkapital satub üha enam püsikulusid rahastama

Kultuurkapitali arengukava põhiprintsiip on paradoksaalsel kombel hoida asjad nii, kuis on, ütleb kultuurkapitali juhataja Kertu Saks enne 100. rahajaotust. Ent seda selleks, et iga poliitilise võimu ajal säiliks ühiskondlik kokkulepe toetada kultuuri alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust. Samal ajal tuleks kultuuriministeeriumiga paremini ära jagada, kes mida rahastab.