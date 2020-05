Kiviberg kinnitas Viljandi folgi toimumist: täidame rangeid reegleid

Viljandi pärismusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et festival toimub rangeid reegleid täites kokku 3000 inimesele mõeldud kolmel erineval laval.

"Meil on selline lahendus küpsemas, mis võimaldaks nendel tingimustel festivali ära pidada," ütles Kiviberg, vahendab ERR.

Valitsus otsustas, et suurürituste piirarv juulis ja augustis on 1000 inimest. Kiviberg rääkis, et kui ainult 1000 inimesele tohiks üritust teha, siis tõenäoliselt ei õnnestuks tänavu siiski festivali korraldada.