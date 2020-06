Klaaspärlimängu välisesinejad on vajaduse korral valmis kaks nädalat karantiinis olema

Praegu antakse järjest teada festivalide ärajäämisest ja lühendamisest. Ent ühena vähestest kinnitas toimumist klassikalise muusika festival Klaaspärlimäng. Ja mitte ainult toimumist, vaid ka hulga väliskülaliste kohale toomist. Kontserdikorraldaja Tiina Jokinen ütleb, et riskida tasub, sest lahingutes peab tulema vähemalt vaherahu.

"Ütlen täiesti siiralt, et me ei jõudnud selleaastase festivali ettevalmistuse käigus kordagi punkti, kus oleksime ärajätmist kaalunud. Nii või teisiti valmib festivali kunstiline kontseptsioon vähemalt aasta varem," ütleb Tiina Jokinen. "Muusika on tugevalt inimeste eksistentsi osa. Keegi üritas toidukaupluste tegutsemise ja muusikafestivalid vastandada väitega, et üks on esmatarbevajadus ja teine mitte. Julgen eriarvamusele jääda. Pealegi, kui oht on viirus, siis see tegelane ei küsi, kus ta võib nakatada – ta teeb seda ühtviisi diskrimineerimata nii kaubanduskeskuses kui ka kontserdisaalis, lennukis, bussis või rongis."

"Isiklikult ootan suure põnevusega avakontserti „Kolm Peetrit”. Selle kontserdi mõte tekkis meil ühel sumedal suveõhtul Cēsises, kui Vaskside suvila terrassil filosofeerisid õhinal Pjotr Tšaikovski loomingu teemadel Pēteris Vasks ja Peeter Vähi. Kõrged ootused on mul ka lõppkontserdile. Kremerata Baltica on loomulikult oma ala tipp, kes on oodatud kõigil maailma suurtel lavadel. Seekord on neil solistina kaasas Kristine Balanas, maailmas praegu väga kuum nimi, kes astub Eesti publiku ette esimest korda."