„Kõhedad muinaslood” on sama kõhedad kui „Teletupsud”

Kinos on juba mõned päevad võimalik vaadata Mart Sanderi lühifilmide kogumikku „Kõhedad muinaslood”. See on küll juba jõudnud mööda ilma festivalidel ringi rännata ja siin-seal preemiagi noppinud, kuid ootusi ei tasu enne kinnominekut kõrgele kruvida. Aga vaatama minna tasub küll.

Neile, kes on väisanud Haapsalu õudusfilmide festivali, ei tule kindlasti üllatusena, et Mart Sander tegi suure ekraani filmidebüüdi just õudusfilmide žanris, sest ta on olnud pikki aastaid HÕFF-i suur fänn ja seal alati raudselt kohal. Aastaid muusikuna töötanud Sander on vahepeal ka usinalt filmiharidust omandanud ning jõudnud juba Balti filmi- ja meediakooli doktorantuuri. Lühifilmide kassett on valminud osalt koolitööde baasil, kuid tegemist ei ole siiski puhta kooliülesande täitmisega, kassetis on täiendusi.