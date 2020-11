Eesti teatrite müügiosakondade ja piletimüügispetsialistide telefonid on sel nädalal olnud punasemad kui kunagi varem. Esmaspäeval andis valitsus järjest kiirenevas tempos tõusvate nakatumisnumbrite ja haiglakohtade täituvuse kasvu tuules teada, et alates tänasest tuleb teatritel piletimüüki jõuliselt koomale tõmmata. Seda eeskätt koroonakoldeks kujunenud pealinnas ja Harjumaal. Erinevalt kevadest, mil uksed sulgusid praktiliselt päevapealt, anti siiski nüüd ligi nädal ettevalmistuseks ja piletite muutmiseks.

Mõistagi pole piletimüügipiirang teatrite ainus probleem, sest ega näitlejad ole koroonaviiruse suhtes kuidagi immuunsemad kui ülejäänud elanikkond, jäävad haigeks nemadki. Nii on viirus jõudnud mitmesse teatrisse, on haigestunud näitlejaid ning on nende lähikontaktseid lavapartnerteid, kes omakorda on kellegi lähikontaktsed jne. Kui vaadata näiteks Draamatetri kava, siis nädala jooksul on ärajäänud etendusi ohtralt, vapralt püsivad kavas "Tunnike rahu", Esimene armastus", "Isamaa pääsuksed" jne. Rahvusooperis nakatus möödunud nädala lõpus ooperitrupi liige, mistõttu on just ooperite kava tugevalt mõjutatud, ballett seni (ptüi-ptüi) püsib raudnaelana kavas. Ärajäämisi on viimastel nädalatel olnud palju ka Pärnu Endlas ja Tallinna Linnateatris.

Kõik teatrid ütlevad kui ühest suust, et piletite ümbermängimine on keeruline, kuid teatrisõbrad on olnud väga mõistvad, kannatlikud ja vastutulelikud. Loos saavad sõna 12 Eesti teatrit.