Koroonaolukorra tõttu Soomes lükkub edasi Juha Kangase kontsert Tallinna Kammerorkestriga

Margit Tohver-Aints`i sõnul on Tallinna Kammerorkestril aasta lõpuni kavas veel mitmeid kontserte ning kontserdikorraldajatel on tulnud kriisist põhjustatud muutustega kiirelt kohaneda. “Meile on oluline, et kui kontsert toimub, on laval kõik muusikud terved ning publikul saalis piisavalt ruumi ja võimalust istuda hajutatult. Desinfitseerime, kasutame isikukaitsevahendeid ning pakume neid ka publikule. Samuti soovitame kontserdile tulles laadida alla HOIA äpp,“ ütles Tallinna Filharmoonia direktor.