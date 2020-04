28. aprillil pidid Luksemburgis suurema kärata jätkuma Eesti mängufilmi „Erik Kivisüda” võtted. Kallis, tervelt 3,4 miljoni eurose eelarvega kogupere fantaasiafilm sünnib viie riigi – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Luksemburgi –koostöös. Võtted on planeeritud peale Luksemburgi ka Eestisse ja Leetu. Filmimine pidanuks lõppema juuli alguses, esilinastus toimuma 2021. aasta talvel. Nüüd on olud muutunud ja tulevik tundub ebaselge. Lapsnäitlejad aga kasvavad mühinal...

„See projekt on keeruline, laod nagu kaardimaja, aga kogu aeg toimub mingi liikumine ja ehitatav maja võib iga hetk kokku kukkuda. Siiski tundus kõik juba toimivat ja nüüd tabas meid koroonaviirus,” ütleb filmi produtsent Riina Sildos. Lootes parimat, planeerivad filmitegijad võtteid jätkata juuni lõpus. „Me oleme „Erikuga” eriti raskes seisus. Meil on Eesti seni kalleim mängufilm, mille loominguline koosseis on laiali üle Euroopa. Kogu aeg mõtlen, kuidas saame Soome operaatori või Leedu helimehe siia".

Ühtlasi surub peale aeg, kuna filmi peaosalised on lapsed. „Meil on kaks fantastilist väikest peategelast, kes kihutavad praegu kasvada nagu pöörased. Kui me enne eriolukorra algust hakkasime lastega jälle proove tegema, siis olid nende riided võrreldes novembrikuiste võtetega numbri võrra suuremad. Seega mõte, et lükkame võtted edasi, ei tule kõne allagi, sest siis on tulemus see, et poole filmi pealt on laste asemel teismelised,” muretseb filmi režissöör Ilmar Raag. Sildos nõustub, et peaosaliste tõttu ollakse sundseisus. „Luksemburgi võtteaeg stuudios oli ka väga kallis, seda uuesti filmida ei oleks võimalik. Me peame filmi sellel suvel ikkagi ära tegema,” kinnitab produtsent.