HBO uudistesatiiri saade „Last Week Tonight with John Oliver” („Täna eelmisest nädalast John Oliveriga”) seitsmes hooaeg on eetris koroona, USA massirahutuste ja varitsevate presidendivalimiste kiuste. Seda, et kriiside ajal on huumor inimeste jaoks vähemalt sama hädavajalik nagu kaitsemaskid politseivägivalla vastu protestijatele, näitab saate populaarsuse märgatav kasv.

Briti stand-up’i taustaga koomiku John Oliveri saade paistab silma faktitiheduse ja põhjaliku taustatööga. Igapäevased satiirisaated nagu „The Daily Show” või „Late Show” võtavad materjali ja teemad uudistest ning parodeerivad seda formaati, ent „Last Week Tonight” püstitab tihti teemasid, mida parasjagu meedias ei arutata. Seepärast tekib kriitikutel tihti kibe kiusatus saadet ajakirjanduseks nimetada. Saatemeeskond on proovinud sellisest liigitusest igal võimalikul viisil kõrvale hiilida.