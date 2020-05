Luulekogus „Kohtumised” on Kristiina Ehin kirjutanud kevadest, kus aetakse sõrad vastu aja ülemvõimule: kavaldame korraks üle küberilma / ja kohtume päriselt. Seda lugu ajendanud kohtumise olustikukirjelduseks klapiksid need sõnad küll. (Asukoht: Tartu Raekoja plats, kohvik Pierre.) Luulekogu, mille pärast seekord kokku tuleme, on küll uus, „Janu on kõikidel üks”.

Veel nädalatagusesse aega sobisid hoopis need Kristiina Ehini read: Linna peal pole ühtki matsi / mitte nii nagu vanasti / Kõndida Raekoja platsi / võid kasvõi alasti. Veider on üle paari kuu esimest korda kohvikus istuda. Justkui oleks unustanud, mismoodi see käib. Tunne on lapselikult elev ja ärev. Kohvikus pole palju inimesi, ent kahtlemata on siin elu. Ligi astub üks vanem härrasmees, sirge selja ja selge silmavaatega. „Vabandage, ega uue luulekogu esitlust ole tulemas?” uurib ta. „Oi, kui tore küsimus!” rõõmustab Kristiina Ehin. „Paraku toimub see ainult internetis, minu Facebooki lehelt leiab info. Tunnen ka ise puudust, et see toimuks päris inimestega.”