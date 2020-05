Kruusateel kihutav kassetirokk

Kuigi Sibyl Vane’il on Oscar Wilde’i traagilise raamatutegelase nimi, pole bänd nukker. Helena Randlahe laulusõnades on küll kõvasti ilusat melanhoolsust, kuid rütmisektsioon ei lase tujul bändi kolmanda albumi jooksul hetkekski langeda. „Duchess” on pühendatud emadele ja pere naisliinile, kirjutatud akustilistele instrumentidele ja alles seejärel bändi helikeelde ümber pandud. Sellisest eksperimenteerivamast lähenemisest kõlapilt muidugi ainult võidab ja seda lahedat jämmimist on plaadil ka kuulda. Eelmise albumi mõnusa rokiliku tumedusega võrreldes on kolmas plaat raadiosõbralikum, ent kütab sama korralikult.