Kui Kaja Kannust sai filosoofiaüliõpilane

Hiljuti ilmus Kaja Kannu „Tänavatüdruk”, mida võib näha ka mõttelise järjena seitsme aasta eest ilmunud samuti omaeluloolisele „Erateele”.

Raamatu minategelane Kaja kattub ilmselgelt suuresti reaalse elu Kaja Kannuga, ent sellest hoolimata ei taha inimest ja tegelast lõpuni samastada. Filosoofiaõpinguid kasutab peategelane enesele omaselt (et siis ikkagi juba samastan neid?) nihestatud moel.

Pärast üht kaasõpilasele esitatud plagiaadisüüdistust mõtiskleb Kaja: „Mul hakkavad käed värisema, ma ei saa ise ka aru, kelle elu ma elan ja kelle mõtteid ma mõtlen, pekki, ka mulle võidakse anda disklahv. Et keelatakse üldse elamine ära, sest ma ei ela originaalselt.” (Lk 177)

Pidev pendeldamine eri olukordade ja kohtade vahel, enese ja ümbritseva reflekteerimine on kaasakiskuv lugemine. „Tänavatüdruku” teeb elusaks see, kuidas minategelane mängib erisugustel tasanditel. Kunstivaldkonnas tuntud tegija vaatab filosoofiaüliõpilasena alt üles kohati endast üksjagu noorematele õppejõududele ja üliõpilastelegi. Sügav ja soe side alkoholiga ning kohatine hoolimatus ümbritseva vastu on kõrvuti teraste tähelepanekute ja tublidusega ülikoolis.