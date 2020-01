Mingis mõttes on see Vadi esimene luulekogu, debüüt poeedina, sellepärast ka habras ja katkendlik. Mõtlesin korra, et olen hull, aga vist ikka ei ole, sest vähemasti lk 48, 71, 84, 94 ja võib-olla kuskil veel kordub fraas „Kogu aeg tuleb nutt peale”. See on mulle väga tuttav tunne. Võib-olla on seda siin raamatus veel – ma ei tea, ma pole enam milleski kindel.