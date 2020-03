Kuidas pealkirjastada 70. Berlinalet?

Tänavu Kuldkaru võitnud filmi, Iraani lavastaja Mohammad Rasoulofi „Kurjust pole” peeti üheks võimalikuks võitjaks juba enne festivali algust. Mitte et tegu olnuks unikaalse kunstisaavutusega (tõsi, Rasoulofi varasemad tööd on osalenud Cannes’i Un Certain Regardi programmis ja seal auhindu pälvinud), vaid osaliselt seetõttu, et poliitveendumuste tõttu koduaresti sunnitud lavastaja ei saanud festivalil osaleda. Seega ei tulnudki festivali programmis viimasena linastunud, surmanuhtlusest, ennekõike selle täideviijate (sund)valikutest rääkiva filmi karunahaga pärgamine üllatusena. Mis sellest, et Screen Internationali kriitikute edetabelis seisis žürii eelistus alles nimistu keskel kaheksandal kohal.