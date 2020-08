KULTUURIBIIT | Etenduskunstnike Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste playlist

Siimu viis valikut: Ari Lennox - Night Drive See on hea päeva alguse lugu, vaatamata sellele, et see räägib ööst. Selle tempo sobib päeva alguseks mulle ja mu koerale, piisavalt energiat, et päev käima tõmmata ja piisavalt rahulik, et jõuaks iga nurga peal peatuse teha.

"supersocial” on osalusteatri ja sotsiaalse koreograafia lavastusega, mida mängitakse Tartus, Viljandis ja Tallinnas. Etendused on tasuta, eelregistreerimisega. Lisainfo Kanuti Gildi Saali kodulehel.

Georgia - Started Out

See on suurepärane lugu hommikusöögi valmistamiseks. Mõned tassid kohvi on alla neelatud ja võib mõnuga mööda päeva edasi põrgata.

Inella - The Things We've Accomplished Together

See on hetkel üks mu lemmikuid trennitegemise lugusid. Kui ei ole trennipäev, siis selle saatel jõuab rattaga tööle või proovi täpselt õigeks hetkeks.

Red Axes - Waiting For A Surprise (ft. Abrao)

See on päeva teise poole power track. Taastab energia ja viib alati kohale.

Orville Peck - Summertime

Päevale võib joone alla tõmmata Orville Pecki, mu lemmiku kauboi, tiba juustuse ja melanhoolse palaga.

Lydia viis valikut:

Dream 2 Science - Mystery of Love

Päev pole veel päris alanud. Ma olen selline inimene, kes võib kuulata mõnda lugu kümneid kordi järjest ja see on üks neist. Parim emotsioon, mida ühte hommikusse soovida. Piisavas koguses hoolitsust, igatsust, ootust, unistamist, energiat.

Porter Ricks - Port Of Transition

Nüüd ma olen valmis oma ratta selga hüppama ja minema. Mul ei ole kiire, aga rattaga meeldib mulle kimada. Nii saab pulsi aktiivseks ja keha soojaks.

Strafe - Set It Off

Stuudiosse on umbes 8 km, ma ei ole väsinud, aga jalad on hetkeks nõrgad. Ma tunnen end enesekindlalt ja teistmoodi. Head tunded, millega loovaid protsesse käivitada.

DJ Nehpets - Na Na Na

Tööpäev on kidlasti läbi ja arvuti on kõrvale tõstetud. Aeg on valima hakata õhtust outfitti ja avada prosecco, tantsida omaette peegli ees. Aeg on hüpata oma parima sõbraga keset tuba muusika rütmis nagu teismelised tüdrukud.

D.A.F.- Brothers

Oleks paslik arvata, et Berliin ei ole mind mõjutanud. Selle koha hing ja energia voolab ka minu sees, muudab mu ärksaks ja seiklushimuliseks. Hea lugu kodust väljumiseks. Let's play...