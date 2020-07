KULTUURIBIIT | Helilooja Olav Ehala playlist

4. Oscar Peterson on haruldane jazz-pianist. Mul on mitmeid tema plaate ja mul oli ka õnn

teda Tallinnas elavas esituses kuulda. Tooksin esile aga ühe erilise plaadi. Nimelt ei ole

sellel trio plaadil trummi, aga on kaks bassimängijat: Ray Brown suurepärase

mahlaka tooniga ja Niels-Henning Ørsted Pedersen fantastiliste soolodega.