KULTUURIBIIT | Jazzhelilooja Mingo Rajandi playlist

Siin on väike valik minu lemmikmuusikutest mitmest maailma nurgast. Neid ühendab minu jaoks kirglik ja sütitav esituslaad, väga head lood ja soe ning kaasahaarav karisma. Nende helikeel on väga omapärane ja julge, samas on neis kõigis väga tugev side oma kodukoha ja kultuuriruumiga.

1) Marina Satti - ΜΑΝΤΙΣΣΑ

Täielik püss naine. Mulle hirmsasti meeldib tema energia, see, kuidas ta laulab ja tantsib ja on. Ta on tugevalt oma traditsiooniga seotud, samas hästi moodne ja avatud.

2) Milton Nascimento - Tudo O Que Você Podia Ser

Milton Nascimento on minu lemmik olnud juba palju aastaid. Olen ilmselt kõiki ta plaate kuulanud ja neid pole mitte vähe. See lugu on tema läbimurde albumilt. Soovitan tema muusikat rohkem avastada. Selle peale muidugi tekib kohe tunne, et peaks portugali keelt õppima ja siis juba tahaks Brasiiliasse sõita ja ongi su elu muutunud.

3) Kings of Convenience - I'd rather dance with you

Need tüübid on lihtsalt nii armsad ja naljakad. Lood ei ole neil keerulised, aga kõik gruuvib nii hästi ja jääb kummitama. Selline soe ja mõnus tunne on nende lugudes sees.

4) Snarky Puppy feat. Jacob Collier & Big Ed Lee - Don't you know

Selles loos on koos mu suured lemmikud; sõna otseses mõttes geniaalne Jacob Collier kellesuguseid andekuseastjaid on maailmas vähe, ja ansambel Snarky Puppy, kelle musitseerimine on alati suur seiklus ja põnevus.

5) Tigran Hamasyan - The Poet

Armeeniast pärit Tigran Hamsyan mängib klaverit nagu ei keegi teine. Album "The Shadow Theatre" on minu meelest tema üks terviklikumaid. Rütmi tulevärk.

6) Maarja Nuut & Ruum - World Inverted

Karged ja julged Maarja Nuut ja Ruum viivad teise dimensiooni. Klapid pähe ja silmad kinni!

7) Hollie & Metropole Orchestra - Mathematics

Siin on jälle koos kaks mu lemmikut; Metropole Orchestra ja poetess Hollie MacNish, kelle tekste olen isegi oma muusikas kasutanud. Tema juba tagasi ei hoia. Mis öelda vaja, seda ta ka ütleb. Minu jaoks oli see album suur avastus.

8) Avishai Cohen - Leolam

Eestit korduvalt külastanud Iisraeli muusik Avishai Cohen põhjustas mulle lausa midagi vapustuselaadset kui tema kontserdile esimest korda sattusin.

9) Snarky Puppy feat. Laura Mvula & Michelle Willis - Sing to the Moon

Jälle Snarky Puppy, seekord koos Laura Mvulaga. Toimib! Inimesed on üleni asja sees ja see on muusikas üldse kõige huvitavam.



10) Erki Pärnoja - Fatigue

Ma arvan, et seda lugu olen kuulanud sel aastal umbes tuhat korda. Fatiigi pole veel peale tulnud.