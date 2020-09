KULTUURIBIIT | Jazzkitarrist Jaak Sooääre playlist

Sooäär on salvestanud tänaseks üle 40 albumi. Oktoobrikuus annab Saksa plaadifirma O-Tone Music välja trio Sooäär-Yaralyan-Ounaskari teise plaadi "Goodbye July", mis tuleb esitamisele 10. oktoobril Jazzkaarel. Trio moodustavad Jaak Sooäär, Armeenia-Eesti bassist Ara Yaralyan ja Soome trummar Markku Ounaskari. Koos viljeletakse põhjamaise värvinguga meloodilist jazzi, mida on esitatud maailma lavadel Saksamaal, Itaalias, Šveitsis, Eestis ja Soomes.

Jaak Sooäär ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Lugusid, mida sooviksin jagada, on kümneid ja kümneid. Otsustasin valida midagi varasügisesse sobivat, meloodilist ja veidi melanhoolsetki. Viimasel ajal olengi muusikas eelkõige huvitatud olnud loo jutustamisest. Hea lugu on selline, kus midagi pole üle ja midagi pole puudu".

Ultima Thule - “Hallaöö”

Kui mõtlen sügisele eesti muusikas, siis kõige pealt meenub see - midagi pole puudu ja midagi pole üle

John Coltrane, Stan Getz – “Autumn in New York”

Kaks minu lemmiksaksofonisti ballaadide popurriis

Argo Valsi album "In Loving Memory Of"

Viimane album, mille ostsin mõned päevad tagasi Tallinn Music Week'il, on Argo Valsi "In Loving Memory Of" – hoolikalt välja joonistatud helimaastikud, minu arvates liigitub sügisemuusika alla väga hästi

Guinga – “Senhorinha”

Olen suur brasiilia muusika austaja, üks minu lemmikuid laulukirjutajaid on laulja/kitarrist Guinga, kes muide muusikutee kõrvalt töötas ligi 30 aastat hambaarstina. Siin üks ilus ballaad, mille ta kirjutas oma tütrele

Veljo Tormis – “VII. St. John's Song”

Üks minu lemmikuid Veljo Tormise rikkalikust loomevaramust kaldub sügise teemast kõrvale, aga tundub meeleolu poolest siia listi väga hästi sobivat

Arto Lindsay – “Blue Eye Shadow”

Veel veidi brasiilia värve, seekord popimas kastmes. Arto Lindsay on üks minu suuri lemmikuid nii laulukirjutaja kui muusikuna

Tiit Pauluse album “Tiit Paulus ja Sõbrad”

Omal ajal Nõukogude Liidu parimaks jazzkitarristiks valitud Tiit Paulus tähistas suvel 75. juubelit. Tema Moskva olümpiamängudeks ilmunud LP sobib hästi ka täna kuulamiseks. Tiidu juubelit tähistame kontserdiga muusikaakadeemias septembri lõpus.

Johansonid – “Külm”

Johansonidel on nii palju nii häid laule, et raske oli valikut teha. Loodan, et niipea siiski veel väga külmaks ei lähe.

Jim Hall Trio Featuring Tom Harrell – "Something Tells Me"

Jazzkitarrismi suuremaid jutuvestjaid on kahtlemata legendaarne Jim Hall. Üks lemmiklugusid tema repertuaarist on see helge duo Tom Harrelliga, mida mängisin kord oma otsakooli sisseastumiseksamil

Cyrillus Kreek – “Whilst Great Is Our Poverty”

Cyrillus Kreek on kahtlemata üks eesti muusika suurkujusid, kes aastakümneid teenimatult varju jäänud. On väga tore, et tema muusikat viimasel ajal rohkem esitatakse ja salvestatakse

Kuula ka Sooäär-Yaralyan-Ounaskari uut singlit “Teisele Kaldale”.

Sooäärt kuuleb Jazzkaarel 10. oktoobril Fotografiskas.