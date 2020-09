KULTUURIBIIT | Koreograaf Karl Saksa playlist

Lavastus nägi ilmavalgust juba Baltoscandal festivalil ning pärast sealset esietendust on terve tiim ehk Karl Saks, Ruslan Stepanov, Maike Lond, Henry Kasch, Maarja Kalmre ja septembrist lliitunud kunstnik Johannes Säre veetnud proovisaalis kuu aega, et muuta lavastus eestikeelseks, ehitada Johannese kavandatud lavakujundus ning lihvida kunstilisi ideid ja lahendusi. Kanuti Gildi SAALi esietendus on järgmine osa ja peatükk tervikust.

"Planet Alexithymia" Tallinna esietendus on 28. septembril Kanuti Gildi SAALis ning järgmised etendused 29. ja 30. septembril ning 19. ja 20. oktoobril. Lavastuse info leiab siit.

Karl Saksa playlist koos kommentaaridega:

Basic Channel - Presence Edit

Meelekindluse raudvara.

Coil - The Last Amethyst Deceiver

Coil on väljakutse ja raisakotkad on meie tulevik.

Drexciya - Black Sea

Detroidi techno lipulaev.

Tricky - Tear Out My Eyes

Hingelt mässav, häälelt paitav

Vladislav Delay - Ele

See muusika ei lõppe peale kuulamist.

VAINIO/VÄISÄNEN/VEGA - Endless

Stoiline rahu läbi lõputute koridoride

Muslimgauze - Demo C1

Muusika,, mis viis mind Palestiina

The Threshold HouseBoys Choir - Be Happy

Ma ei tea kas õnnelikuks, aga midagi see kindlasti teeb.

Ø - Set the Controls for the Heart of the Sun

Mika Vainio. Pioneer.

Sade - Nothing Can Come Between Us

Käed üles, olen süüdi.

Karl Saks on vabakutseline koreograaf, tantsija ja helikunstnik. Ta lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna (BA) ning 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala (MA).

Ta on loonud kolm soololavastust ning teinud koostööd nii helikunstniku, dramaturgi, esineja, lavastaja assistendi kui kaas-lavastajana teatri, filmi ja galerii kontekstis. Ta on osa muusikalisest kollektiivist Cubus Larvik.

“Planet Alexithymia” on minimalistlik vaate- ja kuuldemäng, mis ammutab informatsiooni eksperimentidest, protseduuridest, sündroomidest ja diagnoosidest.

* Aleksitüümia on subkliiniline fenomen, mis hõlmab endas emotsionaalse teadlikkuse puudumist või täpsemalt raskusi tunnete tuvastamisel ja kirjeldamisel ning nende eristamisel emotsionaalsest erutusest tulenevatest kehalisest aistingutest

**Jesper Hoffmeyer Biosemiootika. Uurimus elu märkidest ja märkide elust

Autor, helikujundus: Karl Saks

Dramaturg: Maike Lond

Laval: Ruslan Stepanov, Karl Saks

Valguskujundus, tehniline tugi: Henry Kasch

Kunstnik: Johannes Säre

Projektijuht: Maarja Kalmre

Kaasprodutsendid: Kanuti Gildi SAAL, eˉlektron

“MORE THAN THIS” residentuurid EL kultuuriprogrammi toetusel: Parallele Festival (Marseille), Materials Diversos festival (Lissabon)

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Akzonobel Baltics

Kestus: 60 min

Lavastus on eesti keeles

Esietendus: 1.07.2020, Baltoscandal Festival, Rakvere