KULTUURIBIIT | Korraldaja Tõnno Piigli

1.) Seal “Prayer of Dying”

See on olnud läbi aegade üks lemmikuid. Juba alates esimestest plaatidest 1990. algusest. Seali hääles ja muusikas on mõnus unelev kargus.

2.) Noep & Sander Mölder feat. Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester “San Francisco”

See lugu tuleb esitusele Sack von Sound festivalil ja mul on hea meel, et lisaks organiseerimisele olen ma ka esinevate muusikutega lava jaganud. Esimest korda jagasin NOEPiga lava 2015. aastal Eesti Muusikaauhindade galal, kus sain ÜENSOt dirigeerida ja NOEPiga koos live's “Jennifer Lawrence'it” teha.

3.) Micheal Buble feat. Nelly Furtado “Quando Quando”

See lugu on vaieldamatu lemmik – parim seade, mis sellest loost tehtud. See on lausa perekondlikult lemmik, ka lapsed on varasest noorusest seda lugu nautinud. Seade on teinud David Foster ja siin on kõik 100% paigas. Olen sellise muusika suur nautija ja ka ise orkestriga kõikvõimalikke seadeid ja produktsioone teinud.

4.) The Doobie Brothers “Long train running”

See on vana, aga väga hea lugu, millele on tehtud maitsekas remaster 2005. aastal.

5.) Genialistid “Anna mulle end”

Lihtsalt suurepärane eesti rock, mis paneb peo kohe käima, kui seda kuskil seltskonnas lasta. Suurepärane Eesti bänd. Kohe kahju, et ei tulda kasvõi üheks kontserdiks kokku.

6. ) Esto Libre “Küla kuuleb”

Vahepeal tuleb ise teha midagi muud ka – siin on bänd, kus mängin. “Küla kuuleb” on Veljo Tormise kooriseade, tegin sellest omamoodi seade ja loo. See on trummarile paras peavalu, sest seal on 11 erinevat tempot ja rütmi. Loo on salvestanud Elmu Värk, kes on hinnatud vanakooli tegija. Humoorikas on see, et pidime Linnahalli stuudios selle kolm korda otsast lõpuni läbi mängima.

7.) Debussy “Clair de Lune”

Kuigi loo pealkiri tähendab tõlkes kuuvalgust, kuulan seda hommikuti pärast laste kooli viimist ja tööle sõitmisel. See lugu teeb isegi sombuse ilma paremaks.

8.) Fatboy Slim “Where U Iz”