KULTUURIBIIT | Laulja ja laulukirjutaja Kelly Vase playlist

Emilie Nicolas - If I Call

Emilie Nicolas’ üht teist lugu kuulasime sügisel kriitilise kuulamise loengus. Panin sealt ta nime omale kirja ja nüüd ei saa tema muusikast kuidagi isu täis. Hämmastav vokaal, hämmastav produktsioon. Iga kuulamisega märkan uusi nüansse, tundub, nagu Emilie käiks neid uusi trikke lugudesse salaja juurde puistamas ja need ei saagi kunagi otsa. See lugu tema värskeimalt albumilt “Let Her Breathe” niitis mu lihtsalt jalust, kuigi tegelikult võib ükskõik millise loo tema repertuaarist käima panna ja on ikka hämmastav. PS! Lugege Emilie' teekonnast muusikuna. Ei tohi jonnida, kui asjad kohe ei lähe nii, nagu tahaks.

Hiatus Kaiyote - Jekyll

TÜ VKAsse astusin pärimusmuusikat õppima, kuid esimese aasta lõpuks tahtsin hoopis rütmimuusikat lähemalt uurida. Selles on suuresti kindlasti “süüdi” just see bänd. Paneb kukalt kratsima, kuidas nii palju erinevaid asju saab üheks looks kokku siduda. Ei teki tunnet, et on veider ja palju. Paari minuti sisse on täispikk jutustus ära mahutatud, oma keerdkäikude ja kulminatsioonidega. Imeline helirännak. Kuna ise olen ka esialgu olnud kitarriga tüdruk, siis need teised samasugused jätkuvalt kutsuvad mind.

Hiatus Kaiyote lauljal-laulukirjutajal Nai Palmil on ka sooloalbum väljas, kus on paljudest bändi lugudest minimalistlikumad versioonid imeliste vokaalseadetega.

D’Sound - It’s Just Me - Magnify Live Remix

See laul hiilis Spotifyst märkamatult minu playlist'i eelmisel kevadel, nüüd ei taha kuidagi ära minna. Loo keskel peidab end üllatuslik trummisoolo, mille peale ei saa vaiki olla. Igati hea tuju lugu! Kui tunned, et päev kipub kuidagi venima ja enam üldse ei viitsi, siis see on see lugu, mis tuleb kohe mängima panna.

The Temper Trap - Sweet Disposition

Olin paras pubekas, kui üks tuttav seda lugu soovitas kuulata. Lugu on samamoodi siiani hea-tuju-laulude nimekirjas. Minu esimeses autos oli väga kehv raadio, aga päris tubli CD-mängija ja mul õnnestus Viljandis kaltsukast kaks The Temper Trapi plaati skoorida. Nüüdseks on selle lauluga silme ees Lääne-Virumaa mereäärsete külade teed ja lõõskav suvi. Et siis – kuulake seda lugu ja sõitke Vihula, Altja, Vergi, Võsu kandis ringi ja käige mere ääres. Patareid saavad kohe täis!

Death Cab For Cutie - I Will Possess Your Heart

Taas minu pubekaea hitt, millest ei pääse üle ega ümber. Sellest loost on ka radio edit olemas, aga seda ei tohi kuulata. See lugu peabki olema 8 minutit ja 25 sekundit pikk ja peabki natukene meditatiivselt mõjuma. Ja nagu ka kõikide eelnevate-järgnevate lugude puhul - tekst on lihtsalt imeline. Mõnikord lihtsalt less is more ja nii ongi.