KULTUURIBIIT | Lavastaja Peeter Raudsepa playlist

Bernard Herrmann, filmi „Taxi Driver” muusika

See muusika on parim koos filmiga. Üks linn – New York – ja üks ajastu – seitsmekümnendad – on siin leidnud täiusliku väljenduse. See oli veel aeg, kus filme tegid režissöörid ja stsenaristid, mitte produtsendid. Kui üks muusika on poliitiline, siis on see see.