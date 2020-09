KULTUURIBIIT | Luuletaja Berit Kaschani playlist

Berit põhjendab oma muusikavalikut nii: "Kirjandusfestivalile mõeldes muusika otsimine oli päris lõbus ülesanne. Sai väikse uurimustöö jagu materjali läbi töötatud ja harjumuspärastest helimaastikest kohati päris kaugele seigeldud. Lõpuks otsustasin, et jään kohalike artistide ja loojate juurde – nagu ka Kirjandustänava festival. Ja see siin pole TOP 10, see on lihtsalt üks võimalik kümme".

Ellen Niit, Vaiko Eplik “Suur maalritöö”.

Aitab alati, kui on tarvis maailma värskema pilguga vaadata.

Liisi Ojamaa ja HU “Linnasuve laul”

Sest me peaksime rohkem rääkima (ja laulma) punkluuletaja Liisi Ojamaa loomingust.

Maria Minerva “Hingede öö”

Tänu sellele loomingulisele kohtumisele on Karl Ristikivi romaani tsiteerinud ka muusikaportaal Pitchfork.

Rein Rannap; Joel De Luna, Mati Kõrts, Jassi Zahharov ja Mait Trink “Opera on Fire”

Sest et hea poeet on üldjuhul ka prohvet.

Leelo Tungal ja Anne Veski “Elu on kink”

Kes muu sobiks seda Leelo Tungla kompromissitu elujaatuse sõnumit paremini edastama kui mitte Anne Veski isiklikult. Ei mingit “live-laugh-love” pitsivahtu, vaid midagi Põhjala hingelaadile märksa sobivamat, eksole. Imestan, et see lugu laulupeo repertuaari pole veel jõudnud.

Sander Mölder “Lõõri lõõri”

Üks Soome tuttav hiljuti ütles, et talle avaldab väga muljet see, kui osavalt ja mänguliselt eestlased oma rahvaluulet ja -muusikat elus hoiavad. Noogutasin mõistvalt.

Aleksander Puškin ja Andrus Elbing “Vang”

Elbing on päris kindlasti üks tänapäeva Eesti veenvamaid poeete. Ja Puškin, no tema on ka muidugi jätkuvalt veenev.

Uku Masing ja Siiri Sisask “Võta mustade metsade kukilt”

Minu tunnetusaparaadi jaoks täiuslik sõna ja heli harmoonia. Terve see album.

Sven Grünberg “Klaabu kosmoses”

“Naksitrallide” tunnusmuusika on ka hea. Aga.

Pärt Uusberg, rahvaluule “Õhtu ilu”

Lemmik-pisarakiskuja.

Loe kirjandusfestivalil püsti pandava kirjandusliku pihitooli kohta siit.