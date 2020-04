KULTUURIBIIT | Muusik Jonas Kaarnametsa aka jonas.f.k playlist

Jonas Kaarnamets on Eesti muusikamaastikul olnud tegev juba pea kümme aastat. Olles asutajaliige alternatiivbändis Frankie Animal, on ta lisaks nii stuudios kui kontserdiformaadis koostööd teinud suure hulga nimekate kodumaiste artistidega nagu Erki Pärnoja, NOËP ja Sander Mölder. Täna TIKS Rekordsi alt ilmunud jonas.f.k lühialbum "buda.01" on sulam tänapäevasest pop- ja sügavamast elektroonilisest muusikast ning sellel kompab Jonas oma piire laulukirjutaja, produtsendi ja artistina. Mais ilmub uus EP ka vinüülil, ette tellida saab siit.

Elektroonilise sooloprojekti jonas.f.k näol avaldab Jonas Kaarnamets esimest korda muusikat, mida ta on üksi, kaasautorite abita kirjutanud. Lühialbumi "buda.01" väljaandjaks on kodumaine plaadifirma TIKS Rekords.

Jonas ise ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Üldiselt üritan enda jaoks võimalikult palju uut muusikat leida. Mul on hulk artiste, keda jälgin. Skännin regulaarselt erinevaid Spotify playliste ja kuulan ka sõprade/tuttavate soovitusi. Iga natukese aja tagant tekivad selle käigus laulud, mida ma üsna võikalt kuritarvitan - kuulan neid paari päeva jooksul näiteks 40 korda. Võibolla natuke vähem, aga võibolla ka rohkem. Kunagi üritasin sellele tundele natuke vastu panna, aga olen aru saanud, et need laulud ei lähe mul enne niikuinii peast, kui see protsess on läbi tehtud. Seega otsustasin koondada siia artiklisse mõned nendest lauludest, millega olen viimasel ajal selle tsükli läbi teinud".

Wilma Archer - Decades (feat. Laura Groves & Samuel T. Herring)

Olen Wilma Archeri täielik fanboy ja kui hiljuti ühel sõbral Berliinis külas olin, oli see lugu just singlina välja tulnud. Ilm ja meeleolu läksid täpselt looga kokku ja paar päeva möödusid selle saatel mööda Berliini ringi jalutades. Siin teeb kaasa ka Future Islandsi laulja Sam Herring.

Miguel - waves (Tame Impala Remix)

See on eelmisest suvest, kui juuli lõpus kuumalaine oli. Oli palju autoga sõitmist - käisin sõpradega paaril festivalil ja see lugu mängis sellel ajal pidevalt.

Channel Tres - Topdown

Üleüldine ringi kruiisimine, nagu loo pealkirigi ütleb - katus maas.

Seltskond Pargis - 9:55

See on mu karantiiniaja bänger. Ma kuulasin välja tulemise ajal nende EP läbi ja mulle väga meeldis, aga ma sattusin selle loo peale paar nädalat tagasi uuesti ja see klikkis täiesti teisel tasandil. Olen selle ajaga nende Spotify lehele päris hea hunniku mängukordi tekitanud.

The 1975 - Love It If We Made It

See lugu on eelmise kevade Budapesti reisi ajast. Sellel lool on mingi eriline drive ja käisin pea iga päev selle saatel jooksmas.

Ajukaja - Ekleeer

Ekleeer on kõige hilisem sellistest lugudest. See tuli juhuslikult Spotify soovitustest ja jäin seda päris mitmeks päevaks ketrama. Ei suutnud kiusatusele vastu panna ja tellisin kohe vinüüli ka.

Frankie Animal - Playful

Kui poliitukutelt küsida, keda nad valimistel valivad, siis pidavat hea vastus olema: “Loomulikult enda - kui ma ise endasse ei usu, siis miks mu valijad peaksid seda tegema?” Mul on muusikaga sama - kui mulle endale ei meeldi, siis miks teistele peaks meeldima? Mu arvates on see seni Fränkide parim lugu ja veel paremat on teel.

Christine and the Queens - People, I’ve Been Sad

Christine on viimase aja üks suurimaid ja huvitavamaid prantsuse popitähti ja seda põhjusega. Unikaalne segu elektroonikast ja popist + omanäoline lavakarakter on võidukombinatsioon.

Frank Ocean - Pink + White

Ilus lugu.

Kate NV - Sayonara

Kate NV on üks vene lauljatar, keda sattusin paar aastat tagasi TMW-l nägema. Super hea artist ja pärast laivi jäi mul üks lugu kummitama, millest ma leidsin ainult ühe live versiooni Youtube-st. Nüüd kaks aastat hiljem tuli see lugu lõpuks välja ja see on täpselt sama hea, kui ma seda mäletasin.

Jonase lühialbumi fookussingel "Szia, Baby"