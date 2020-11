KULTUURIBIIT | Muusik Lauri Saatpalu playlist

Sandy Denny - Who Knows Where The Time Goes

Sandy Denny oli Briti laulukirjutaja ning ansambli Fairport Convention laulja. Ta lindistas loo demo 1967. aastal ning bänd salvestas selle oma 1969nda aasta albumile. Oma aja ühe parima Briti laulukirjutaja ning lummava häälega Sandy elu oli kiire põlemine, mille lõppu painasid depressioon, enesevigastamine ja alkoholism. Oma viimase kontserdi andis ta 1. aprillil 1978, mille viimane lugu oli “Who knows where the time goes“. Sandy Denny suri haiglas 21. aprillil 1978 31-aastaselt. Lugu on esitanud Nina Simone, Mary Black, Eva Cassidy, Judy Collins, Susanna Hoffs jpt.

Joni Mitchell - Both Sides Now

See on kindlasti Kanada laulumeistri kõige tuntuim laul ning valitud maailma ilusaimate laulude hulka. Lugu on lisaks Frank Sinatrale, Herbie Hancockile, Willie Nelsonile kaverdanud ka Mitchell ise aastatuhande vahetusel, salvestades orkestriversiooni. Esimesena salvestas aga loo Judy Collins 1967ndal aastal, võites hiljem Grammy parima folkesituse eest. Joni Mitchell ise salvestas loo alles 1969ndal. Olgu öeldud, et Jonile Judy versioon ei meeldinud, õigemini ei meeldinud selle edu...

Kate Bush - Wuthering Heights

Tüdruku vanemad salvestasid poolsada lugu lindile, et küsida spetsialistide arvamust. Üks peresõber tutvustas linti oma sõbrale, kelleks oli David Gilmour. Gilmour oli hämmeldunud lapse andekusest ja hiljem aitaski 16-aastasel tüdrukul teha esimesed kolm korraliku demo. Selle loo kirjutas Kate 18-aastaselt ja tema nõudmisel pidi sellest saama debüütalbumi “The Kick inside“ esimene singel. Heliplaadifirma EMI oli vastu, aga Kate`i seljataga seisis Gilmour, ning oleks olnud äärmiselt ohtlik staarile ära öelda. Raske südamega plaadifirma nõustus. Maailma ühest ilusaimast loost sai superhitt ja EMI müüs üle miljoni albumi.

Nick Drake - River Man

Nick Drake (19.06.1948- 25.11.1974) oli poeet-laulja- laulukirjutaja, kes ei jõudnud oma lühikese elu jooksul kuulsuse särasse. Küll sai tema looming kultuslikuks 80ndatel, kui teda tõstsid esile teiste hulgas Kate Bush, Paul Weller, Beck, Robert Smith. 1969nda aasta debüütplaadile „Five leaves left“ salvestatud“ River man“, kus kitarri mängib noor Fairport Convention'i kitarrist Richard Thompson, on üks kirkaimaid pärle pärlitoosis.

Canned Heat - On The Road Again.

Canned Heat loodi 1965ndal aastal LA s ja on Monterey ning Woodstocki festivalide kuulikindel veteran. Ansambel tegutseb nimelt tänaseni. 1967ndal aastal lindistatud „On the road again” on puhas nauding bluusist, rokist ja kröömikesest psühhedeeliast.