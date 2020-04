KULTUURIBIIT | Muusik Taavi-Peeter Liivi playlist

The Prodigy - Breathe

‘The Fat of the Land’ on esimene plaat, mida teadlikult kuulasin. Istusime vanas Audis ja sõitsime maale, kui vend küsis, kas tahan midagi lahedat kuulata. Mäletan seda tunnet, kuidas musa kõlarites plahvatas. Olin siis umbes 6-aastane. Hiljem palusin albumit kingituseks ja veel tänasel päeval vähemalt korra aastas kuulan. Elektroonilise musa kohta kõlab see album ka aastal 2020 üllatavalt hästi.