KULTUURIBIIT | Näitleja Aleksandr Ivaškevitši playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb aga Ivaškevitš nii: "Muusika on võti inimese tulevikku. Et õppida seda tulevikku kuulama ja mõistma, peab hing töötama nagu ütles suur vene luuletaja Nikolai Zabolotski. Vanusega koguneb inimesel tohutu emotsioonide palett, mis aitab tunnetada muusikahelide kogu sügavust.

Olen ise pigem kaldunud eelistama möödunud aastate muusikat. Mulle annavad toonased laulud ja muusikateosed võimaluse ajas tagasi pöörduda. Tänapäeva on elu meeletu tempoga ja üha enam tahan ma kuulata rahulikku muusikat, kuigi töötada tuleb ka erinevate žanrite ja suundadega. Seda, mida siin nimetanud olen, võin kuulata alati ja palju kordi. Sellised on lood".

Muusikalist 1 Queeni „A Night at the Opera“ (terve album, youtube'i listi lõpus)

2 The Beatles “Let it be”

Ivaškevitš on aga ka tuntud tantsija, pedagoog, koreograaf ning tantsunumbrite lavastaja, lisaks Tallinna rahvusvahelise stepptantsufestivali korraldaja. Eestis on ta lavastanud muusikali „Hull sinu järele“ („Crazy for You“), „No, no, Nanette!, „Vana õuduste pood“ ("Old Curiosity Shop“),’ ja „Kolmekrossiooper“.