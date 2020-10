KULTUURIBIIT | Näitleja Natali Väli playlist

Muusikavalikust. "Kunagi kirjeldasin ühele sõbrale oma armastust muusika vastu nii: kui Sul on midagi, mida Sa väga-väga armastad, siis korruta see tuhandega ja saad selle, mis muusika minu jaoks tähendab", ütleb Natali.

"Kui ma sündisin ja alles beebi veel olin, uinusin vaid nii, et ema lülitas sisse Francis Goya muusikaga kassetimängija ja nüüd siiani on muusika minu pea igapäevaseks kaaslaseks. Ma olen tõesti väga suur muusikaaustaja. Kuulan väga erinevaid stiile, alustades bluusist ja klassikast, lõpetades pungi ja reggae-ga. Kuid mu südames on muidugi suurel kohal rokkmuusika. Muusika on minu meelest natuke nagu lakmuspaber - pannes vahel mõnda playlisti või plaati mängima, mõistan isegi veel eredamalt ja selgemini, mis on minu emotsionaalne pilt ning mis rõõm/valu parasjagu südames eriti aktuaalne on.

Oli keeruline esile tuua vaid kümme lugu, aga valituks said need artistid, mis minu elus erinevatel eluperioodidel suurema jälje jätnud või mulle armsate inimestega seotud ja nad on sellises järjekorras, nagu nad minu ellu ka tulid."

Muusikavalik

Eminem - Stan

Teismeeas. Minu esimene suurem sümpaatia nii muusika vastu, mida ta nii suure pühendumusega teeb, kui selle inimese vastu, mis ta mu silmis on.

Nirvana - Where Did You Sleep Last Night

Absoluutselt nr. 1. Suur-suur armastus. Esimene tõsine armumine bändi solisti:). Kuulasin kõik nende lood ära, vaatasin väga palju kontserte ära. Intervjuusid. Tundsin mingit seletamatut sarnasust selle valuga, mida KC kirjeldas, kuidas ta rääkis, kuidas ta inimesi ja maailma armastab.

Aga Nirvanaga on see lugu, et suudan ja saan väga harva seda kuulata. Ta käivitab väga tugevad protsessid.

Whitney Houston - I Have Nothing

Uskumatult vägev naine. Kuulasin pikki aastaid ta ainsat plaati, mis mul tol ajal oli. "Suur" hääl, unistasin keskkoolis, et kui Jumal saaks mind naisartistiks teha, siis oleks see tema, kelle moodi tahaksin laulda.

Aga tal on olnud ääretult kurb elukäik.

RHCP - Don't Forget Me

Seostub väga palju minu klassivennaga, kes nad mulle tutvustas. Väga võimas bänd. Pea iga lugu on neil kuld. Olen samuti kaevunud ja ära kuulanud kogu nende loomingu ning nende loomingust on tegelikult väga raske välja tuua seda üht.

The Beatles - Blackbird

Ma arvan, et selle bändiga on sõnad üleliigsed. Nad on taevalikud.

Muse - Bliss

Inglise rokkbänd, kes on samuti seotud suurte mälestuste ja tunnetega. See lugu on imeilusa sõnumiga!

Vennaskond - Mul oli üks plika

Minu Viljandi õpingute aeg teatrikoolis. Vennaskond kannab nii-nii suurt võrdusmärki suure tingimusteta armastusega ja kirega, mida ma olen tundnud.

Selle konkreetse loo pühendasin ma juba 10 aastat tagasi oma kallile kursuseõele.

Coldplay - Magic

Vaid selle looga on see tingimus et seda võik kuulata ja vaadata koos videoga. Minu jaoks hästi magnetiseeriv lugu.

Zemfira - Hotšeš?

Zemfira looming on jõuline ja võrratu.

See lugu on vägagi suure pühendusega ja jääb alatiseks meenutama mulle inimest, oma veel ühte kursuseõde, kes mulle seda esitajat tutvustaski ja keelega mul on imeline klapp ja side.

The Rolling Stones - Streets of Love / Paint It Black

Siin ei suutnud ma valikut teha nende kahe loo vahel. Mõlemad on meeletult olulised ja väga suured mõjutajad. Need mõlemad suudavad mind vägagi endasse haarata. Ja üldse RS on minu väga suur lemmik. Ja tihti ka pikkade autosõitudel mängimas.