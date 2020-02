KULTUURIBIIT | Näitleja Silja Miksi playlist

Telesarja “Twin Peaks” tunnuslaul “Falling” Julee Cruise See lugu on mind saatnud terve lapsepõlve, kuna vanemad vaatasid seda sarja ja mina nende kõrval samuti. Selles loos on midagi õõvastavat ja müstilist

“Arkaadia teel” Tõnu Tepandi

See laul on mulle oluline, mitte vaid seetõttu, et autor on minu õpetaja, vaid kuna seda laulu lauldes olen suutnud oma nutvad lapsed (beebieas) hetkega maha rahustada ja magama panna.