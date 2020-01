KULTUURIBIIT | Oboemängija Ingeli Laiv-Järvi playlist

"Head muusikat on tohutult palju ja väga raske on just 10 pala leida, mis eriliselt välja tuua. Kuna mulle meeldib kodus kuulata nii klassikalist kui ka levimuusikat, siis otsustasin mõlemast valida viis hetkel eriliselt meenuvat teost. Siin siis ideid erinevatest muusikamaailmadest, kuhu võibki seiklema jääda," sõnas Ingeli oma muusikavaliku kohta.

R. Wagner „Tannhäuser“ avamäng

Kuna Estonia teatris on varsti mängukavas just see ooper, siis hetkel on see minu elus väga aktuaalne. Hetkel kuulan ja harjutan seda palju. Tohutult kaunis muusika , kuigi keeruline mängida. Olen põnevil ja ootan seda etendust, minu jaoks on see esimene kord "Tannhäuserit" mängida.

Bobby Mcferrin „Blackbird“

Bobby Mcferrin on mulle alati sügava mulje jätnud. Mäletan esimest korda kui kuulsin tema salvestusi, ma ei suutnud oma kõrvu uskuda, et see võimalik on. Siinkohal jagaksin oma vaimustust ka teiega. See on ehtne näide inimhääle võimekusest.

G. Fr. Händel „Mi lusinga il dolce affeto“ ooperist „Alcina“

Ma poleks suutnud välja jätta barokkmuusikavõlusid. Samuti jätkan inimhääle radadel. Barokkooperites leidub palju väga kauneid aariaid ühele eriliseimale hääletämbrile - kontratenorile. Selles aarias on mingi eriline võlu minu jaoks, eriti kui esitajaks on kuulus prantsuse kontratenor Philippe Jarrousky.

M. Jackson „Earth song“

Kooli ajal sai sõpradega väga palju Jacksonit kuulatud ja tihtipeale ka tantsitud. Valisin tema repertuaarist just selle loo, kuna teema on eriti aktuaalne tänapäeva ühiskonnas. Keskkonna teema puudutab kogu inimkonda ning Jacksoni esitus on samuti väga kõnetav.

M. Ravel Klaverikontsert G duur II osa

Minu jaoks üks erilisemaid lugusid klassikalises muusikas. Eriti on see mulle südamelähedane muidugi lõpupoole esineva inlissarve soolo pärast. Inglissarv on meeletult kauni kõlaga puhkpill ja tema iseloom on selles loos kooskõlas klaveriga väga hästi tabatud. Unistan, et kord ise selles loos inglissarve partiid mängida. Ma võiks seda osa otsast lõpuni sadu kordi järjest kuulata.

G. Podelski „Mõtisklus“

Suvel tegin ühte projekti Muinastulede ööga seoses ja seal tuli esitusele see lugu. Kuna teha oli vaja vastav seade, siis kuulasin seda lugu ikka väga mitu korda järjest. Ja siis ma sellesse ära armusingi. Minu arvates väga kauni sõnumiga laul ja muidugi legendaarse Georg Otsa esituses. Üldiselt olen väga suur Eesti muusika fänn, eriti vanem stiil läheb mulle korda.

H. Eller „Koit“

Kuna siiani pole veel ühtegi eesti klassikalise muusika teost nimekirjas, siis otsustasin siia lisada järgneva loo. Väga kaunis eesti lugu, mis algab tohutult kauni oboe soologa. Alati olnud suur rõõm ja au seda lugu mängida.