KULTUURIBIIT | Pianist Sten Lassmanni playlist

Wilhelm Furtwängler ja Berliini Filharmoonikud: Beethoven – „Coriolanus“ Furtwängler on üks neist vähestest suurtest muusikutest, kes jäid Natside võimuletuleku järel Saksamaale. 1943 aasta juulis Berliinis salvestatud „Coriolanuse“ avamäng on hirmuäratavalt, unustamatult traagiline – kuid, suurim Beethoveni interpretatsioon mis eales salvestatud.

Aleksandr Zatsepin: Дoждь пpoшёл („Sadas vihma“)

Praeguseks üheksakümne nelja aastane legendaarne Zatsepin on lugematute Vene-Nõukogude filmide muusika autor, sealhulgas ka „Žuriku seiklused“ ja „Briljantkäsi“. See iseseisev instrumentaalpala tobedavõitu romantilisest komöödiast „Kus asub Nofelet“ (1988) on nagu muusikaline ajakapsel, hetkega kangastuvad 1980d aastad. Mul on selle palaga mingi lapsik nõrkus, võib-olla sellepärast, et Nõukogude Tallinnast 80dail aastail pärinen ka mina.