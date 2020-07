KULTUURIBIIT | Pianist Tähe-Lee Liivi playlist

Tähe-Lee Liiv on edukalt osalenud mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel ning võitnud 2019. aasta sügisel IX Eesti Pianistide Konkursi. Tähe-Lee on esinenud solistina koos tipptasemel orkestritega ning on tänavu üks ETV saate „Klassikatähed“ osalejatest. Võistlus jäi kevadel koroonapuhangu tõttu pooleli ing jätkub sügisel.

Sergei Rahmaninovi klaverikontsert nr. 2, Sviatoslav Richteri esituses

Paljude pianistide jaoks on Rahmaninovi 2. klaverikontsert üks kõigi aegade silmapaistvamaid teoseid. Olen seda tundide viisi järjest kuulanud erinevate pianistide esituses, kuid minu jaoks kõlab see just Richteri esituses kõige jõulisemalt ja läbilõikavamalt, sest tema rütmitaju on fenomenaalne. Kontserdi 1. osa esimesed akordid on juba nii paljuütlevad ja kui väga tähelepanelikult kuulata, on Rachmaninov üles ehitanud väga loogiliste seostega jutustuse. Kontsert on kuulus ka oma väga laiade akordide poolest, mis nõuavad suurt käeulatust. Loodan, et mu käed veel veidi kasvavad, et saaksin seda ka ise mängida - napilt juba ulatan.

Frédéric Chopin: Skertso nr. 2, Christian Zimmermani esituses

See on üks nendest teostest, mille esitamisest ja kuulamisest on mul keeruline tüdineda. Siin peitub kõike: naljakaid kohti, kurbi, rõõmsaid. Keegi seostas üht osa sellest kujutluspildiga, kus keegi on varastanud kotitäie kulda ja jookseb sellega minema. Mulle nii meeldis see kujutluspilt, et kujutan seda nüüd iga kord ka ise ette.

Johann Sebastian Bach: Inglise süit nr. 2, Ivo Pogorelichi esituses

Ivo Pogorelichi esitus sellest loost on üks nauditavamaid asju, mida kuulata, sest tema mäng tundub nii lihtne ja loomulik! Selle teosega meenub ka üks Richteri kuulsatest ütlustest: „Bachi tuleks kuulata puht-hügieenilistel põhjustel.“

Domenico Scarlatti: Sonaat K208, Simon Powise esituses

Kuulsin seda sonaati ühe noore pianisti esituses, kelle mäng oli nii peen ja tundlik, et see liigutas väga. Scarlatti muusika on ehe näide sellest, et lihtsuses peitub ilu. Huvitavalt ja lummavalt kõlab see teos ka kitarri esituses.

Maurice Raveli “Peegeldused”, Beatrice Rana esituses

Eelmisel suvel kõlas Mänttä muusikafestivalil ühe viimase aja tuntuima naispianisti, Beatrice Rana esituses Raveli tsükkel “Peegeldused”. See oli nii hüpnotiseeriv! Kuna sellel vaiksel koroona-ajal tekkis mul ootamatult palju aega, siis jõudsin ka ise õppida sellest tsüklist kolm osa. Neid esitasin hiljuti Riga Jurmala Music Festivali akadeemia raames korraldatud kuulsa norra pianisti Leif Ove Andsnesi veebi-meistrikursustel. Erilised lemmikud sellest tsüklist on mulle “Kurvad linnud” ja “Paat ookeanil”. “Kurvad linnud” on hästi meditatiivne ning “Paat ookeanil” lugu mängides tunnen nagu ma maaliksin, aga klaveriklahvidel.

Erik Satie - Gymnopédie nr. 1, Joanna MacGregori esituses

Lugu kuulates on keeruline aru saada, mis meeleolu see endas täpselt kannab. Selles on sügavust, küsimusi, poolikuid vastuseid. Kuulan seda lugu ikka ja jälle, olles erinevates meeleoludes ja üritan tabada, kas see on pigem mõtlik või melanhoolne.