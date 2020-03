KULTUURIBIIT | Rokkmuusik Crami playlist

Märkimisväärne on seegi fakt, et aastal 2017 kuulas Cram otsast lõpuni läbi kõik plaadid raamatust “1001 albumit, mida peab elu jooksul kuulama”. Selle pealt võib juba muusikasoovitusi jagada küll.

Hunta on tegijate endi sõnul jõuk heidikutest ja kõrvalehüppajatest bändidest No-Big-Silence, Pedigree, The Sun, Goresoerd, Habemik ja kes teab veel kust... Bänd kütab mängida hoogsat eestikeelset punk’n’rolli. Infot bändi kohta leiab Hunta Facebooki lehelt.

Turbowolf “Rabbit’s Foot”

Üks suhteliselt värske leid tänapäeva muusikamassist on briti bänd Turbowolf. Psühhedeelset (punk)rocki mängiv bänd Bristolist. Väga hea energiaga grupp nii live's kui ka plaatidel. Soovitan soojalt läbi kuulata kõik nende kolm täispikka albumit.

Akvarium “Из Сияющей Пустоты”

See lugu teeb alati tuju heaks. Selline pühapäev linna pargis aastal 1932. Akvariumi aastal 1994 ilmunud plaat “Kostroma mon amour” on kullaprooviga. Soovitan kuulata õhtusel ajal koos punase veiniga.

Tori Amos “Past the Misson”

Lummav lugu, samuti pärit aastast 1994, plaadilt “Under the Pink”. Taustal mõmiseb kaasa laulda Trent Reznor Nine Inch Nailsist.

Kvelertak “Crack of Doom”

Norra bändi Kvelertak värske 2020. aastal ilmunud album “Splid” on korralik küte. Loos lööb kaasa ka Mastodoni bassist/sookoll Troy Sanders.

Apelsin “Peeglid”

70ndate lõpu Apelsin alati kindla peale minek. Välise janditamise taga peitub pahatihti üliosav laulukirjutamine ja nutikad laulutekstid.

Annie Lennox & David Bowie “Under Pressure”

See on selle mõttes hea lugu, et kolm kärbest saavad korraga püütud. Annie Lennox, David Bowie ja Queen on kõik minu plaadiriiulis olulisel kohal.

Soggy Bottom Boys “Man of Constant Sorrow”

See on ühtlasi ka filmisoovitus. Vendade Coenite “O Brother, Where Art Thou?” on linateos, mida võib ikka ja jälle vaadata.

Ministry “Jesus Built My Horod”

Väga oluline lugu minu muusikamaailmas. Psühhedeelselt monotoonne ja hullumeelselt kaasakiskuv lugu. Omal ajal lõi see lihtsalt pahviks.

Tom Waits “Going Out West”

Kuulus veidrik Tom Waits on samuti väärt tegelinski, keda esile tõsta. “Bone Machine” aastast 1992 on samuti plaat, mida tihti kuulan.

James Brown & Motörhead “Superkill”

Mulle meeldivad mashupid. Need on naljakad ja ootamatud ning näitavad seda, et hea muusika on stiilide ülene, kus räppar, punkar, metalhead ja soulimees näe üksteisele sõbralikult ulatavad käe...

Seekord siis sellised soovitused… Olge terved!

Hunta "Ma panen selle disko põlema"