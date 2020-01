KULTUURIBIIT | Trummar Ramuel Tafenau playlist

Led Zeppelin - No Quarter Led Zeppelin on minu elus tähtsal kohal olnud. Pigem oli see keskkooli ajal, mil süvenesin pingsamalt nende kunagistesse tegemistesse, vaadates mitmeid live-kontserte ning dokumentaalfilme. Juba siis paelus mind John Bonhami trummimäng ning kogu üldine Led Zeppelini muusikaline “statement”. No Quarter on üks rahulikumaid, ent minu jaoks üks sügavmõttelisemaid lugusid, mis leiab ikka ja endiselt tee minu playlistidesse.

Miles Davis - So What Iga jazzmuusika austaja peaks teadma, kes on Miles Davis ja mis album on “Kind Of Blue”. Põhjus, miks ma just selle tuntud loo otsustasin valida, on see, et see oli minu Otsakooli bänditunnis esimene lugu, mille õpetaja ette viskas ja mida me kohe mängima pidime. Aegumatu ja sellest lihtsalt ei ole võimalik ära väsida.

Janek Gwizdala - Twice (feat. Doug Wamble) See lugu on mind saatnud viimased viis-kuus aastat ning on mu muusikavalikus väga tähtsal kohal. Janek Gwizdala sume ja pilvedesse ulatuv bassimäng ning atmosfäärilik helimaailm köitis mind juba esimesest kuulamisest peale. Samuti ka trummar Jojo Mayeri groove ja muusikaline hoiak selles loos on midagi tähelepanuväärset ning väga inspireeriv.

Ramueli playlist: Pat Metheny Group - Here To Stay Sellel lool ning ühtlasi ka kogu Pat Metheny Group’i albumil “We Live Here” on väga oluline roll minu muusikamaitse kujundamisel. Mäletan väga hästi, kui mu isa pani selle plaadi meie vanasse Technicsi plaadimängijasse (see on meil siiamaani olemas ja töötab laitmatult!) ning mina viieaastase poisina hakkasin diivanil selle loo saatel kaasa koogutama. Saatsin vanemad kööki, panin ukse kinni ja enne ei lõpetanud, kui plaadile oli vähemalt paar tiiru peale tehtud.

Nate Smith - Small Moves: Interlude

See lugu on Nate Smithi albumilt “KINFOLK: Postcards From

Everywhere” üks mu lemmikuid. Trummarina on ta täiesti pöörane (seda kõige paremas mõttes) ning väga omanäolise käekirjaga. Leidlik ja astuv trummimäng on just see võtmetegur, mis teda kuulama paneb ning millest ei väsi üldse ära. Pehmelt öeldes inspireerib

küll!

Jukka Eskola Soul Trio - Hong Thong

Jukka Eskkola on vaieldamatult üks Soome parimaid trompetiste.

Mõnus suitsune atmosfäär, mis tema trio muusikat ümbritseb, teeb meelele head ning tekitab tunde, et elu on ikka päris lahe! Trio on mõned korrad Tallinnas esinenud ja see energia ja groove, mis lavalt vastu lainetab, on midagi maavälist!

Erki Pärnoja - Late August

Viibin väga tihti autoroolis ning üks hea autosõidu lugu on

just see “Late August”. Lisaks muidugi kõik tema endanimelised albumid. Mõnusalt värviderikas ning lahedalt kitarrirohke helimaailm hoiab autorattad kenasti asfaldil!

Shai Maestro - The Forgotten Village

“The Forgotten Village” on mind paelunud just oma pehmuse,

tehnilise ja viimistletud koosmängu ning minimalistlikkuse poolest. Käisin eelmisel aastal nende kontserti Jazzkaarel kuulamas ning teadliku otsusena ei tahtnud enne nende esinemist trio hiljutist albumit “The Dream Thief” kuulata. See, mis laval juhtuma hakkas

ja kuidas on üldse võimalik trio asetuses muusikat lendleva kergusega esitada - see pani mind pilvedes hõljuma küll. Päev hiljem seda lugu ja kogu albumit kuulates sain aru, et kindlasti on tegu minu top kolme kuuluva jazztrio plaadiga.

Vulfpeck - Back Pocket

Kui me räägime heatujumuusikast, siis see lugu tõmbab mul

energia ja naeratuse alati lakke. Kõikidele groove’i ja pocket’i huntidele kohustuslik kuulamine! Mis oleks parem, kui Vulfpecki hästi astuvad groove’id ja hommikune kohv? Mitte miski.

Pat Metheny Unity Group - Born

Ei saa üle ega ümber enda iidolitest. Kui pimedal õhtul kamina

ees veini isu peale tükib, siis “Born” on just see lugu, mida soovitaksin sellel hetkel kuulata. Ja tegelikult kogu Pat Metheny looming sobib sellesse hetkesse valatult oma meloodilisuse, pillimängu meisterlikkuse ja detailideni lihvitud helipildiga.

Ramuel Tafenau on üks noorema generatsiooni säravamaid trummareid, kes on koostööd teinud (ja teeb ka praegu) mitmete kodumaiste pop- ja jazzmuusikutega (sh Joel Remmel Trio, Kalle Pilli Quintet, Paul Daniel, Hedvig Hanson, Kristjan Järvi, Erki Pärnoja, Sander Mölder, Raivo Tafenau, Liisi Koikson, Ott Lepland, Birgit Sarrap jt.). Mitmed erinevad koosseisud ja projektid on viinud teda lavalaudadele üle Eesti, samuti mitmetele festivalidele ja kontserttuuridele Soomes, Rootsis, Venemaal, Saksamaal ning Horvaatias. Lõpetanud Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse ja helidisaini ning Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Toomas Rulli käe all, täiendab ta ennast hetkel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppes jazzmuusika trummide erialal ning tegeleb aktiivselt omaloomingu kirjutamisega. Detsembris 2015 pälvis ta Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt välja antud Uno Naissoo nimelise stipendiumi.

