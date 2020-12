Lahkus ooperi- ja operetitäht Hans Miilberg

Estonia teater annab kurbusega teada, et lahkunud on teatri kauaaegne solist Hans Miilberg (25. V 1945 – 02. XII 2020). Üle 40 aasta pikkust lauljateed jääb kaunistama 60 rolli, millest viimaseks jäi nimiosa lavastuses „Operetikuningas Imre Kálmán“.

Hans Miilberg 2017. aastal ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus: „Mul on piisavalt ilus minevik. Olen olnud teatris koos huvitavate näitlejatega, tõeliste isiksustega Estonia teatri kuldajal. See on ja jääb.“