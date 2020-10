Laulu- ja tantsupidusid on pea iga eestlane on harjunud pidama natuke nagu enda omaks. Nende korraldamine on pehmelt öeldes vastutusrikas ülesanne, mille tulemusi jälgitakse kullipilgul. Selleks, et traditsioon jätkuda saaks, teevad tööd paljud inimesed. Kui igal peol on oma loominguline meeskond, siis pinnase selleks, et peadirigentide ja -lavastajate nägemused saaks teostuda, loob Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.