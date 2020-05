Linnateatri näitlejad heategevuslikust emadepäevast: “Peaasi, et meie kõigi vaimne tervis säiliks!”

Päevaleht uuris maad kolmelt osapoolelt, kes pühapäeval Elisa platvormil toimuva heategevusliku kontsert-etendusega seotud on. Linnateatri näitlejad Hele Kõrve, Elisabet Reinsalu ja Andres Raag räägivad, kuidas on eriolukord nende jaoks kulgenud ja annavad vihjeid, mida pühapäeval oodata. Ürituse algatanud advokaadibüroo Cobalt partner Peeter Kutman selgitab büroo isiklikke põhjuseid, miks büroo 30. sünnipäeval pandi õlg alla heategevuslikule kontsert-etendusele. Kliiniline psühholoog ja MTÜst Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa hoiatab, et prognooside kohaselt on eriolukorra suuremad tagajärjed vaimsele tervisele alles ees. Ent nutikalt tegutsedes on võimalik hullemat ennetada.

On karantiiniaja hommik Laial tänaval. Päike paistab, taamal kostub muusika, teatri akendel joonistuvad tantsivad siluetid. Käimas on Tallinna Linnateatri emadepäeva kontsert-etenduse proovid. Ühtäkki ilmub vastasmaja aknale daam, kes jälgib mõnd aega huviga toimuvat. Peagi märkavad näitlejad omakorda daami aknal tantsimas. Vahelduse mõttes on selleks, is nakkab, emotsioonide tulv. Värske sõõm õhku, otseses mõttes, keset eriolukorda.

Linnateatri meeskond (nagu paljudel teistelgi teatritel) on nüüdseks pea kaks kuud veetnud sundpuhkusel.

Psühholoogid ennustavad, et praeguse eriolukorra tagajärjed saavad olema pikad. Seda kardavad just laiemale ühiskondlikule perspektiivile viidates ka Linnateatri näitlejad. “Seda, et tagajärjed tulevad bumerangina tagasi, teame ka eelmisest majanduslangusest, aga praegu on psühholoogiline surve veel hullem,” leiab Andres Raag. Nii tema kui Hele Kõrve on hirmuga mõelnud ka võimalikule suitsiidide lainele. “Olen rääkinud inimestega, kellel on juba praegu nii raske olukord, et…” jätab Raag lause lõpetamata.

Pakiliste küsimuste kõrval ei ole vaimne tervis kriisiolukorras täiel määral vajalikku tähelepanu saanud. “Meedias räägiti kõigepealt, kuidas kriisi hallata, nüüd räägitakse, kuidas sellest välja tulla. Kõik need, kes otsustavad, saavad tähelepanu. Samuti ka viroloogid ja teadlased, kes annavad infot. Aga inimlikku lähenemist on selle kõrval vähe,” leiab Elisabet Reinsalu. “On väga oluline rääkida, mida see kõik meiega teeb. Kaks kuud oli maailm kinni keeratud ja asjad hakkavad alles tasapisi muutuma. Meie omakorda ei tea ju sedagi, mis saab teatritest. Kuulasin just, mida kultuuriminister Lukas rääkis, aga ta ei öelnud ju lõppkokkuvõttes ka midagi.”