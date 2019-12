„Lumekuninganna II”. Hillitsetud koguperemuusikal, mis pettumust ei valmista

Kui „Lumekuninganna” („Frozen”) 2013. aastal kinodesse jõudis, vallutas see kohe lõviosa väikeste tüdrukute ja paljude poistegi südame. See oli nunnude lauludega põnev seiklusfilm. Ja oh seda nännimäsu, mis siis lahti läks.

Selle esimese filmi varjus on järjelool mõnevõrra raske, sest ikka kiputakse linateost eelmisega võrdlema ja ootused on suured.