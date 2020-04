Madis Kolk: osa teatrit võiks ehk veebi jäädagi

Ta lisas, et sellest on ammu räägitud, et Eesti teatri kvantiteet kasvab tohutult ja sellest ei jõua enam üle käia. "Publik, võib-olla ka tegijad ise, on taaskäivitamise vajadust täheldanud juba varem. Miks siis mitte ei võiks see kriis seda anda?"