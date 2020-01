Saar on romaani vormistanud kui kirja armastatule, keda bioloogist minategelane kutsub mailaseks ja kelle pärisnimi võib, aga ei pruugi olla Veronica. Ta kirjeldab kirjutamise hetke, aga eelkõige lähema ja kaugema mineviku sündmusi, seejuures kunagiste klassikaaslaste ja nende omavaheliste suhete muutumist. See on põimitud magusvalusa dekadentliku õhkamisega armastatu järele. Armastuse lugu ise osutub mitte küll niivõrd armastuse, kuivõrd noore tüdruku kohta käiva kinnisidee looks.