Margo Kõlari „Pirita missa“ uus versioon tuleb esiettekandele Tallinna Jaani kirikus

Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on aastaid ühiselt kontserte andnud. Neid on kutsutud esinema paljudele mainekatele lavadele Austraaliast Põhja-Ameerikani, sh New Yorgi Carnegie Halli, Pariisi Filharmooniasse ning viimati Hamburgi Elbphilharmonie’sse. Mõlema kollektiivi asutaja Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent. Tema tööd on korduvalt esitatud Grammy nominendiks ning ta on pälvinud 2014. aastal Grammy auhinna albumi eest Arvo Pärt „Adam’s Lament“ (ECM).