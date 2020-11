Võsumets toob vaatajani eksklusiivsed kaadrid Londoni nüüdisaegse dieedikultuse vastasest liikumisest, mis kogub hoogu nii avalikult kui ka põranda all.

„Välimus on mingis mõttes nagu sotsiaalne valuuta. See on nii veider, et nõustume sellega vaikimisi ega saa aru, et see meid ruineerib,” ütleb ta.