Marianne Mikko meheteod

Kuigi teadsin, et Marianne Mikko töötas enne poliitikasse minekut ajakirjanikuna, kelle saateid kuulati ja artikleid loeti, sest ta lähenes teemadele süvitsi, hakkasin raamatut lugema kerge eelarvamusega. Kas autor on suutnud oma ajakirjanikuaegse usaldusväärsuse ja professionaalsuse säilitada? Kogemus ütleb, et poliitika võib inimest muuta – kui mitte teda ennast, siis vähemasti tema avalikku kõnepruuki. Marianne Mikko puhul on kõik hästi: ta kirjutab täpselt ja ökonoomselt, eelistab pikale jutule pigem lühilauseid ja kui vaja, ütleb julgelt välja oma arvamuse. Raamat on mahukas, faktitihe, ülevaatlik, hõlmab poliitikukarjääri nii Eestis kui ka Brüsselis, heidab pilgu mitme riigi välispoliitika telgitagustesse, jagab välislähetustel kogetut.