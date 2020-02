Kui Kinoteater 2017. aastal palgalist teatrivaatajat otsima asus, tegid nad selle tarvis reklaamklipi, kus Henrik Kalmet seletab erinevate Tallinna teatrite ees, et kui sa pole selles-ja-selles-ja-selles teatris käinud, siis otsime just sind. Kanuti Gildi SAAL oli see koht, mille ees Kalmet teatas: “No siin sa kindlasti ei ole käinud, ega eriti keegi pole. See on uus koht ka tegelikult, kuskil 20 aastat ainult tegutsenud.”

Nali küll, aga viide Kanuti SAALile kui nišikohale on kohane. Sellel nišil on olemas tänulik publik, kelle jaoks on seal lavale jõudvate kunstnike keel vähem või rohkem omane. Aga esmalt peab ta olema omaseks saanud.

“Things in my mouth” juurde. Lavastus tegeleb otseses mõttes keelega. See on selges seoses tema eelnevate töödega, milles ta teatrisituatsioone uurib ja loob, aga ei eelda nendest teadmist. Lavastuses on kasutatud teatrivahendite laia diapasooni, et rääkida keelest ja häälest.

Lavakujundus on minimalistlik. Eks Kanuti SAALis muidugi enamasti on, nii et keeruline tuvastada, kas kontseptsioonile eelneb rahapuudus ja/või vajadus lavakujundus lihtsalt reisiks kokkupakitavaks teha või midagi muud. Etenduse alguses istuvad kangaga kaetud poolseina ees kaks inimest, seljaga vaatajate poole, pusad seljas. Üks tõuseb, osutub Iggy’ks ja pöördub pikemata publikusse. Ta selgitab, et vaadake, see ei ole veel sugugi etendus. See on hoopis sissejuhatus, kus ta tahaks mainida, et eesootav ei ole osavõtuteater. Ja inimesed võiksid omakorda olla nii lahked ja mitte rääkida. Ka siis, kui näitlejad peaksid küsimusi küsima. Nii et kas kellelgi on küsimusi? Ja mina, kes ma pigem harva kui tihti osavõtuteatrit hinnata mõistan, langen vähemasti nii palju lõksu, et mõelda: oota, miks see ei ole osavõtuteater ja miks ei tohi rääkida?

Kui meenutan õhtu algust, siis õigupoolest algas etendus mõneti juba veel varem. Veel enne seda sissejuhatust, mis mängib, et ta ei ole etendus.