Kui jõuame Rummu karjääri juurde, on ilm rahulik ja päikeseline. Instruktor väidab, et siin on sageli täiesti isemoodi universum, vähemasti ilma poolest. Lähedal asuvas Keilas võib sadada paduvihma, metskitsesid ja hülgepoegi, ent Rummus päevitavad aerusurfajad keset järve, kõrval Rummu vangla uppunud osad. See on mitmes mõttes vastuoluline koht. Ent nüüd ka näitusepaik.Vabasukeldujad ja klaasikunstnikud Maarja Mäemets ja Rait Lõhmus avavad 26. juunil näituse „Vee all kuu peal”.